Чемпионат Турции выиграл Галатасарай

Новости спорта: Галатасарай в 22-й раз в истории выиграл чемпионат Турции.

Завершился центральный матч 33-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Истанбул Башакшехир». Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле.

Перед матчем соперники вместе возглавляли турнирную таблицу Суперлиги, имея по 66 очков в активе. С учётом ничейного исхода игры первого круга между «Истанбул Башакшехир» и «Галатасараем» (1:1) победа в этой встрече гарантировала любой из команд выигрыш чемпионского титула за тур до его завершения, так как при равенстве очков место выше занимает тот, кто имеет преимущество в личных встречах.

В итоге чемпионом страны стал «Галатасарай». Хозяева обыграли команду Истанбул со счётом 2:1.

Галатасарай — Башакшехир 2:1

Голы: Фегули, 47, Оньекуру, 64 — Байич, 17

Галатасарай: Муслера — Мариано, Лиуиндама, Маркао, Нагамото — Донк (Инан, 46), Фернандо, Фегули (Линнес, 90+2), Бельханда, Оньекуру, Диане (Кайа, 85).

Башакшехир: Гонюк — Клиши, Кудряшов, Текдемир, Жуниор — Инлер, Элиа, Белезоглу (Моккопо, 29), Кахведжи (Адебайор, 70), Вишча — Байич (Робиньо, 81).

Предупреждения: Маркао, Чипе, Оньекуру, Инан — Байич, Адебайор, Моккопо.

Стоит отметить, что чемпионский титул Галатасараю помог выиграть экс-полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда. Марокканец сыграл в 24 матчах турецкой Суперлиги в нынешнем сезоне, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач.

В последнем туре нынешнего сезона Суперлиги Галатасарай в гостях сыграет с Сивасспором, а Башакшехир примет Аланияспор.