Стало известно, когда VAR появится в УПЛ

Новости спорта: VAR появится в УПЛ в феврале 2020 года, но будет использоваться только в двух матчах из шести.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет внедрена в УПЛ в феврале 2020 года. Летом нынешнего года, а именно 1 июля, украинские арбитры начнут тестирование системы.

Отметим, что VAR в одном туре УПЛ смогут использовать лишь в двух матчах из шести. Отбором поединков будет заниматься сама Премьер-лига.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что организация возьмет на себя все расходы по внедрению VAR в УПЛ.

Разговоры о запуске VAR в Украине ведутся не первый день: в мае прошлого года Федерация футбола подала заявку на тестирование системы. Павелко в январе заявил, что рассматривается вариант с использованием VAR на финальном матче Кубка Украины. Отметим, что решающий поединок турнира состоялся без системы видеоповторов.

Ранее итальянский председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Луче рассказал, что украинские судьи активно учатся использовать систему VAR.