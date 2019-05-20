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Лунин поблагодарил фанатов Леганеса

Лунин поблагодарил фанатов Леганеса
08:04 Пн, 20 Май 2019 Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Андрей Лунин поблагодарил Леганес и фанатов команды за поддержку в течение сезона.

Вратарь Андрей Лунин поблагодарил Леганес и фанатов команды за поддержку в течение сезона. Украинец выступал за Огурцов на правах аренды из Реала.

В нынешнем сезоне Лунин провел лишь 7 матчей за Огурцов, пять из которых в Ла Лиге. Леганес хочет сохранить в своих рядах украинца. Сам вратарь также хотел бы остаться в клубе, ведь может стать первым номером команды в следующем сезоне.

Отметим, что руководство Реала хочет, чтобы Лунин стал вторым вратарем команды. В то время как главный тренер бланкос Зинедин Зидан видит на этом месте своего сына Люку.

Сейчас Лунин находится в распоряжении сборной Украины U-20 и поможет команде на мировом первенстве в Польше. Команда Александра Петракова сыграет в одной группе со сборными США, Катара и Нигерии. Матчи состоятся 24, 27 и 30 мая соответственно.

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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