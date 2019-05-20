Суркис рассказал о поисках нового тренера для Динамо

Новости спорта: Игорь Суркис заявил, что думает над приглашением летом нового главного тренера.

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что думает над приглашением летом нового главного тренера.

«Хочу смотреть с оптимизмом в будущее. Надеюсь, что эти ребята вырастут в мастеров и помнить ту футболку, которую они носят.

Цыганков показал эмблему «Динамо». Цыганков – это пример. Дай бог, чтобы это было не на словах, а именно на самом деле».

Была информация, что команду может возглавить Калитвинцев, Лужный или Михайличенко.

«Я думаю над этим. У Хацкевича заканчивается контракт. Но я ни с кем не разговаривал.

У меня нет такого, что я кого-то обманываю. Михайличенко работает в офисе спортивным директором, я с ним постоянно советуюсь, но я пока ни с кем не разговаривал.

Чемпионат продолжается, я сейчас смотрю на качество игры команды, как она прогрессирует и есть ли у нас надежды побороться за Лигу чемпионов. В конце сезона будем решать».