Гаттузо: Надеюсь, что останусь в Милане

Новости спорта: Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Фрозиноне" (2:0) в матче 37-го труа чемпионата Италии.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 37-го труа чемпионата Италии.

Это была трудная игра. Знали, что «Фрозиноне» будет упираться. Мы были напуганы, спасибо Доннарумме, он избавил нас от неприятностей.

Пусть меня оценивают те, кто должен это делать. Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать карьеру. Я могу лучше», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Россонери, набрав 65 очков, занимают пятое место в турнирной таблице Серии А.

В последнем, 38-м туре итальянского первенства «Милан» на выезде сыграет со СПАЛом, Встреча состоится 26 мая.