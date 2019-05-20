Зинченко прокомментировал уход Компани из Ман Сити

Новости спорта: Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зиченко прокомментировал уход из клуба нынешнего капитана.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к защитнику Венсану Компани, который 19 мая объявил об уходе из английского клуба. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

«Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это всё — о лучшем капитане в мире! Я абсолютно счастлив, что делил с ним раздевалку на протяжении двух сезонов.

Спасибо за всё, что ты делал для меня. Желаю тебе всего самого лучшего, друг. «Манчестер Сити» любит тебя больше, чем ты можешь себе представить, — написал Зинченко в «инстаграме».

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.