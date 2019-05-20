Месси в шаге от завоевания шестой Золотой бутсы-2019

Новости спорта: Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

На победу еще теоретически претендует Киллиан Мбаппе. В последней игре сезона с Реймсом, чтобы опередить аргентинца, для которого сезон в чемпионате Испании уже завершился, Мбаппе нужно забить 5 мячей.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 36 мячей (*2) – 72 очка

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 32 мяча (*2) – 64 очка

3. Фабио Квальярелла (Сампдория): 26 мячей (*2) – 52 очка

4. Мбайе Диань (Касымпаша): 30 мячей (*1,5) – 45 очков

5-11. Роберт Левандовски (Бавария): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Дуван Сапата (Аталанта): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Садио Мане (Ливерпуль): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Мохамед Салах (Ливерпуль): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Николя Пепе (Лилль): 22 мяча (*2) – 44 очка

12-17. Карим Бензема (Реал): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Люк де Йонг (ПСВ): 28 мячей (*1,5) – 42 очка

12-17. Луис Суарес (Барселона): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Криштиану Роналду (Ювентус): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Душан Тадич (Аякс): 28 мячей (*1,5) – 42 очка

18. Яго Аспас (Сельта): 20 мячей (*2) – 40 очков

19. Кристиан Стуани (Жирона): 19 мячей (*2) – 38 очков

20. Джеймс Варди (Лестер): 18 мячей (*2) – 36 очков

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.