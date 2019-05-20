Ребров не собирается покидать Ференцварош

Новости спорта: Тренер заявил, что не будет искать новую команду.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров не планирует покидать клуб летом.

«Ференцвароша» стал чемпионом Венгрии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов и тренер заявил пресс-службе, что с радостью останется в клубе.

«Конец нашего сезона, я доволен исторической победой. Сегодня праздник, а остальное будет потом. После этого мы должны начать подготовку к Лиге чемпионов, и мы сделаем все возможное, чтобы быть достаточно хорошими.

Я сказал ребятам в раздевалке, что они много работают каждый день, поэтому они заслужили титул чемпиона.

У меня есть контракт здесь, мне нравится работать здесь, я счастлив быть частью «Ференцвароша», я буду бороться за дальнейший успех».