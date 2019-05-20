Ман Сити может подписать новый контракт с Гвардиолой

Новости спорта: Руководство Горожан готово существенно повысить зарплату тренеру.

Манчестер Сити может подписать новый контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой на 5 лет, сообщает The Sun. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, а руководство Горожан намерено повысить зарплату испанскому тренеру с 15 миллионов фунтов до 20.

Действующий контракт Гвардиолы с Манчестер Сити заканчивается в 2021-м году.

На днях Гвардиола выиграл с Манчестер Сити Кубок Англии, таким образом оформив домашний требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Кубок Лиги. Сити стал первой командой, которой покорилось это достижение.

Ранее Манчестер Сити взял Кубок английской лиги, в финале обыграв Челси, и выиграл Премьер-лигу, опередив Ливерпуль на один пункт в турнирной таблице

В Манчестер Сити мечтали выиграть и Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, однако команда вылетела в четвертьфинале от Тоттенхэма – (0:1, 4:3).