Сборная Украины U-20 отправилась в Польшу на чемпионат мира

Новости спорта: Первый поединок украинская команда проведет 24-го мая против США.

В понедельник, 20-го мая, в 12:45 после прохождения регистрации и таможенного контроля 20 игроков, тренеры и административно-медицинский персонал сборной Украины U-20 отправились в польшу на чемпионат мира U-20. Сборная Украины прилетит в Краков. Далее их ждет переезд в город Бельско-Бяла, который продлится около часа.

В польском городке украинцы расположатся в Qubus Hotel Bielsko-Biala, где и продолжат подготовку к стартовому матчу чемпионата мира — против сборной Соединенных Штатов Америки. Поединок состоится 24-го мая на Муниципальном стадионе и начнется в 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Уже в Бельско-Бяле к команде присоединится голкипер испанского «Леганеса» Андрей Лунин, который еще позавчера участвовал в матче испанской Примеры против «Уэски».

Также вечером «сине-желтые» проведут тренировку на местном стадионе.