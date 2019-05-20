Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Украины U-20 отправилась в Польшу на чемпионат мира

Сборная Украины U-20 отправилась в Польшу на чемпионат мира
14:20 Пн, 20 Май 2019 Телеграф ФФУ

Новости спорта: Первый поединок украинская команда проведет 24-го мая против США.

В понедельник, 20-го мая, в 12:45 после прохождения регистрации и таможенного контроля 20 игроков, тренеры и административно-медицинский персонал сборной Украины U-20 отправились в польшу на чемпионат мира U-20. Сборная Украины прилетит в Краков. Далее их ждет переезд в город Бельско-Бяла, который продлится около часа.

В польском городке украинцы расположатся в Qubus Hotel Bielsko-Biala, где и продолжат подготовку к стартовому матчу чемпионата мира — против сборной Соединенных Штатов Америки. Поединок состоится 24-го мая на Муниципальном стадионе и начнется в 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Уже в Бельско-Бяле к команде присоединится голкипер испанского «Леганеса» Андрей Лунин, который еще позавчера участвовал в матче испанской Примеры против «Уэски».

Также вечером «сине-желтые» проведут тренировку на местном стадионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь