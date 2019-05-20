Стало известно, где продолжит свою карьеру капитан Аякса

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14:49 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости спорта: Маттейс де Лигт во время летнего трансферного окна намерен перейти в Барселону.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт во время летнего трансферного окна намерен перейти в Барселону, а не куда-либо еще, сообщает Sky Sports.

Издание сообщает, что 19-летний голландец настроен именно на переход в каталонский клуб, хотя им также интересуются английские клубы.

В частности, говорилось о варианте с переходом в МЮ, также издание сообщает об интересе Ливерпуля.

Ранее говорилось о том, что агент игрока Мино Райола может помешать трансферу Де Лигта, ведь имеет не самые лучшие отношения с Барселоной, а также хочет получить завышенные комиссионные от перехода игрока.

В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Защитник сборной Голландии также помог команде Эрика тен Хага впервые с 1997 года пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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ФК Барселона, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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