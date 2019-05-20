Назван лучший тренер 29-го тура УПЛ

Новости спорта: Тренер чемпионов Украины получил награду во втором туре кряду.

Тренер Шахтера Паулу Фонсека признан лучшим тренером 29-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Шахтер обыграл Зарю (1:0) и за три тура до конца сезона в Премьер-лиге досрочно стал чемпионом Украины. Горняки опережают Динамо на 11 очков.

Португалец получил от экспертов средний бал 4,6 по пятибальной шкале.

Фонсека выиграл с Шахтером уже третье чемпионство за три года работы в Украине. Также португальский тренер недавно в третий раз кряду завоевал с Горняками Кубок Украины.

В следующем туре УПЛ Шахтер сыграет против Динамо в Харькове. Матч состоится в среду, 22 мая. Начало игры в 19:30.