Козык рассудит матч Шахтера и Динамо в Харькове

Комитет арбитров Федерации футбола Украины опубликовал судейские назначения на матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2018/19. Центральный матч тура между «Шахтером» и «Динамо» будет обслуживать Ярослав Козык из Мукачево.
УПЛ. 30-й тур.
21 мая
17:00. «Черноморец» – «Карпаты»
Одесса, стадион «Черноморец»
Главный судья – Виталий Романов (Днепр)
17:00. «Десна» – «Ворскла»
Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина
Главный судья – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
19:30. «Арсенал-Киев» – «Олимпик»
Киев, стадион им. В.Лобановского
Главный судья – Юрий Можаровский (Львов)
22 мая
17:00. «Мариуполь» – «Александрия»
Мариуполь, стадион им. В.Бойко
Главный судья – Евгений Арановский (Киев)
17:00. «Львов» – «Заря»
Львов, стадион «Украина»
Главный судья – Александр Дердо (Черноморск)
19:30. «Шахтер» – «Динамо»
Харьков, стадион ОСК «Металлист»
Главный судья – Ярослав Козык (Мукачево)