Футболист руками разгребал воду, чтобы пробить пенальти (Видео)

Новости спорта: Дождь накрыл Ивано-Франковск, и второй тайм превратился в игру в водное поло.

15 мая состоялся матч 24-го тура Первой лиги Украины. Ивано-Франковское «Прикарпатье» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с одним из лидеров первенства, харьковским «Металлистом 1925».

В этом поединке командам пришлось бороться не только друг с другом, но и с погодными факторами. Дождь накрыл Ивано-Франковск в перерыве, и второй тайм превратился в игру в водное поло. Мяч нередко проскакивал под ногой у футболистов, которые пытались его принять.

Самый курьезный случай произошел на 56-й минуте матча, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Ярославу Конкольняку, который собирался его пробивать, пришлось руками разгребать воду с точки пробития 11-метрового.

Обзор всего матча:

Футболист и публику порадовал, а потом и сравнять счет сумел.