Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Футболист руками разгребал воду, чтобы пробить пенальти (Видео)

Футболист руками разгребал воду, чтобы пробить пенальти (Видео)
16:54 Пн, 20 Май 2019 Телеграф facebook.com Фото: Скриншот

Новости спорта: Дождь накрыл Ивано-Франковск, и второй тайм превратился в игру в водное поло.

15 мая состоялся матч 24-го тура Первой лиги Украины. Ивано-Франковское «Прикарпатье» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с одним из лидеров первенства, харьковским «Металлистом 1925».

В этом поединке командам пришлось бороться не только друг с другом, но и с погодными факторами. Дождь накрыл Ивано-Франковск в перерыве, и второй тайм превратился в игру в водное поло. Мяч нередко проскакивал под ногой у футболистов, которые пытались его принять.

Самый курьезный случай произошел на 56-й минуте матча, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Ярославу Конкольняку, который собирался его пробивать, пришлось руками разгребать воду с точки пробития 11-метрового.

Обзор всего матча:

Футболист и публику порадовал, а потом и сравнять счет сумел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прикарпатье, Футбол, Дождь, Первая лига, Новости футбола, ФК Прикарпатье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь