Вацко: Цыганков не готов к Реалу

Новости спорта: Виктор Вацко считает, что для Динамо этот сезон должен быть переломным.

Эксперт программы Великий футбол Виктор Вацко высказал свое мнение о ситуации в Динамо, а также рассказал о своем впечатлении от лидера команды Виктора Цыганкова.

"Цыганков – один из ключевых игроков в составе киевского Динамо. Не знаю, плюс это или минус, что такой молодой футболист призван нести на своих плечах команду весь сезон. Я думаю, что этот сезон должен стать для Динамо переломным. В каком плане: мы говорим о том, что в Шахтере готовится смена поколений, а у Динамо уже она происходит. И здесь большой перекос: огромное количество молодых игроков в 19-20 лет должны тащить на своих плечах всю команду, причем тащить к чемпионству.

Готов ли Цыганков играть в топ-чемпионатах сегодня? Смотря в какой команде. Реал Мадрид – нет. А в средней команде испанского чемпионата – почему нет? Я считаю, что Цыганков – качественный, квалифицированный футболист", - сказал Вацко.

Напомним, Шахетр досрочно стал чемпионом Украины, выиграв УПЛ в 13-й раз.