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Результаты жеребьевки переходных матчей Первой и Второй лиг

Результаты жеребьевки переходных матчей Первой и Второй лиг
18:03 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости спорта: Матч за звание чемпиона Второй лиги пройдет 1 июня в Кропивницком.

Сегодня Профессиональная футбольная лига провела жеребьевку стыковых матчей за право играть в Первой лиге. Поединки состоятся 29 мая и 2 июня. Команды, занявшие 2-е места в группах A и B Второй лиги, сразятся с 13-й и 14-й командами Первой лиги.

ПФЛ. Переходные матчи

29 мая 2019 года

2-е место группы B Второй лиги – 13-е место Первой лиги

14-е место Первой лиги – 2-е место группы A Второй лиги

2 июня 2019 года

13-е место Первой лиги – 2-е место группы B Второй лиги

2-е место группы A Второй лиги – 14-е место Первой лиги

До окончания основного турнира остался один тур. На данный момент, 13-е и 14-е места в Первой лиге занимают ПФК «Сумы» (16 очков) и «Агробизнес» (15 очков, игра в запасе) соответственно.

В группе A Второй лиги второе место займет «Черкащина-Академия» (пока что лидер, 48 очков) или «Минай» (46 очков). Вторую позицию в группе B могут занять запорожский «Металлург» (50 очков и игра в запасе) или «Горняк» (48 очков).

Матч за звание чемпиона Второй лиги пройдет 1 июня в Кропивницком. Его номинальным хозяином будет триумфатор группы А («Черкащина-Академия» или «Минай»), который сыграет против победителя группы B (уже известно, что им станет команда «Кремень» Кременчуг).

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Футбол, ПФЛ, Первая лига, Вторая лига, Новости футбола.
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