На Арене-Львов постелили один из лучших газонов в Европе

Новости спорта: На этом стадионе сборная сыграет отборочные матчи Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

На «Арене-Львов» прошла инспекция готовности нового газона к матчам сборной Украины против Сербии и Люксембурга. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Покрытие будет полуискусственным. Через две недели поле должно быть идеально готовым. По мнению специалистов, это покрытие - одно из лучших в Европе.

Сборная Украины сыграет против Сербии 7 июня, а с Люксембургом - 10 июня. Оба матча начнутся в 21:45.

После двух туров отбора украинцы лидируют в группе В с 4 очками. Люксембург идет вторым с 3 пунктами, а сербы с 2 очками - четвертые.