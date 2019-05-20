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Самый дорогой футболист в мире назвал Месси фаворитом на Золотой мяч

Самый дорогой футболист в мире назвал Месси фаворитом на Золотой мяч
20:48 Пн, 20 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» 2019 по мнению Килиана Мбаппе.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Фаворит — Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он остаётся номером один во всём. Я убеждён, что „Золотой мяч“ достанется Месси. Он показал в этом году, что он лучший игрок. И хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него. Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Мбаппе получил награду как лучший игрок сезона во французской Лиге 1. Кроме того, он третий раз кряду был признан лучшим молодым игроком. В борьбе за «Золотую бутсу» Мбаппе занимает второе место, забив 32 гола в чемпионате Франции. Стоимость француза оценивается в 200 млн евро. Месси - 160 млн евро.

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ФК ПСЖ, Золотой мяч, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.
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