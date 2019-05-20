Спартак пытается заполучить Малиновского

Новости спорта: СМИ почти уверены, что переговоры в активной фазе.

Российские СМИ в последнее время активно обсуждают возможный переход украинского хавбека «Генка» Руслана Малиновского в московский «Спартак».

Якобы сам игрок не против этого трансфера.

По информации издания Московский Комсомолец, тренер «Спартака» Олег Кононов и новый генеральный директор клуба Томас Цорн летали в Бельгию для переговоров. При это не исключается, что «Спартак» интересует не Малиновский, а хавбек «Брюгге» Ханс Ванакен.

Впрочем, СМИ уверено, что в поле зрения клуба именно Малиновский, а Кононов полетел убеждать Руслана, которого знает лично, так как игрок выступал за «Севастополь», когда там работал этот наставник.

Сам Малиновский пока не комментирует ситуацию.