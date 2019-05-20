Петряк стал отцом

Хавбек сборной Украины и венгерского МОЛ Види Иван Петряк сообщил о рождении сына.
Мальчик родился сегодня, 20 мая в 15:55. Рост малыша 56 сантиметров, вес – 4130 граммов.
«Спасибо за сына, дорогая Юля! Я горжусь тобой!», — написал Иван в Инстаграме.
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Спасибо за сына дорогая @julia_petryak !!!Я горжусь тобой!!!
В нынешнем сезоне Петряк выступал на правах аренды из Шахтера за Ференцварош. Вместе с Фради он выиграл чемпионство в Венгрии, однако клуб решил не давать ему медаль из-за ухода в стан конкурента – МОЛ Види.
К слову, новый клуб Петряка со следующего сезона будет выступать под иназванием МОЛ Фехервар. Это уже 18-е изменение названия для клуба.