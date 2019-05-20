Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Петряк стал отцом

Петряк стал отцом
21:51 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: У полузащитника сборной Украины родился сын.

Хавбек сборной Украины и венгерского МОЛ Види Иван Петряк сообщил о рождении сына.

Мальчик родился сегодня, 20 мая в 15:55. Рост малыша 56 сантиметров, вес – 4130 граммов.

«Спасибо за сына, дорогая Юля! Я горжусь тобой!», — написал Иван в Инстаграме.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Спасибо за сына дорогая @julia_petryak !!!Я горжусь тобой!!!

Публикация от Ванька Петряк (@petryak1994)

В нынешнем сезоне Петряк выступал на правах аренды из Шахтера за Ференцварош. Вместе с Фради он выиграл чемпионство в Венгрии, однако клуб решил не давать ему медаль из-за ухода в стан конкурента – МОЛ Види.

К слову, новый клуб Петряка со следующего сезона будет выступать под иназванием МОЛ Фехервар. Это уже 18-е изменение названия для клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Заря, Новости футбола, Иван Петряк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь