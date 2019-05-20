Петряк стал отцом

Новости спорта: У полузащитника сборной Украины родился сын.

Хавбек сборной Украины и венгерского МОЛ Види Иван Петряк сообщил о рождении сына.

Мальчик родился сегодня, 20 мая в 15:55. Рост малыша 56 сантиметров, вес – 4130 граммов.

«Спасибо за сына, дорогая Юля! Я горжусь тобой!», — написал Иван в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо за сына дорогая @julia_petryak !!!Я горжусь тобой!!! Публикация от Ванька Петряк (@petryak1994) 20 Май 2019 в 7:37 PDT

В нынешнем сезоне Петряк выступал на правах аренды из Шахтера за Ференцварош. Вместе с Фради он выиграл чемпионство в Венгрии, однако клуб решил не давать ему медаль из-за ухода в стан конкурента – МОЛ Види.

К слову, новый клуб Петряка со следующего сезона будет выступать под иназванием МОЛ Фехервар. Это уже 18-е изменение названия для клуба.