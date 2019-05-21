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"Кричал на меня": чемпион мира рассказал о тренировках Клоппа

"Кричал на меня": чемпион мира рассказал о тренировках Клоппа
05:53 Вт, 21 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Марио Гетце рассказал об отношении Юргена Клоппа к тренировкам.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце рассказал об отношении бывшего главного тренера "шмелей", а ныне наставника Ливерпуля Юргена Клоппа к тренировкам.

"Тренировки для Клоппа - очень серьезный момент рабочего процесса. Когда мне было 17 или 18 лет, если я не выкладывался на занятиях на все сто процентов, он становился очень грозным и даже пугающим. Он подбегал ко мне, вставал прямо перед моим лицом и начинал кричать на меня.

Я не могу четко перевести с немецкого то, что он кричал, но в своей типичной манере, не размыкая зубов, он кричал что-то вроде: "В ваших действиях должно быть больше страсти! Вы должны оставлять на поле все! Действуйте, черт побери!" - приводит слова Гетце Goal.

Ранее сообщалось, Клопп в прямом эфире на стадионе вдохновил Майнц сотворить чудо в матче с Хоффенхаймом.

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ФК Ливерпуль, Юрген Клопп, Новости футбола, Марио Гетце.
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