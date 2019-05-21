Динамо представит новую форму

Новости спорта: Экипировка будет презентована во время матча со Львовом.

Официальный спортивный спонсор Динамо New Balance представит новую игровую форму киевлян 26 мая, во время матча против ФК Львов, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.

«Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме будет присутствовать его автограф», — говорится в заявлении киевлян.

Динамо сотрудничает с New Balance c июля 2018 года. В нынешнем сезоне форма киевлян была шаблонной.

Динамо заняло второе место в чемпионате Украины 2018/19 года. За 3 тура до финиша киевляне уступают Шахтеру 11 очков.

Следующий матч Динамо проведет 22 мая на выезде против Шахтера в Харькове.