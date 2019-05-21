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Динамо представит новую форму

Динамо представит новую форму
05:00 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экипировка будет презентована во время матча со Львовом.

Официальный спортивный спонсор Динамо New Balance представит новую игровую форму киевлян 26 мая, во время матча против ФК Львов, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.

«Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме будет присутствовать его автограф», — говорится в заявлении киевлян.

Динамо сотрудничает с New Balance c июля 2018 года. В нынешнем сезоне форма киевлян была шаблонной.

 
 
 
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26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Динамо заняло второе место в чемпионате Украины 2018/19 года. За 3 тура до финиша киевляне уступают Шахтеру 11 очков.

Следующий матч Динамо проведет 22 мая на выезде против Шахтера в Харькове.

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ФК Динамо (Киев), Форма, Новости футбола.
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