Динамо представит новую форму

Официальный спортивный спонсор Динамо New Balance представит новую игровую форму киевлян 26 мая, во время матча против ФК Львов, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.
«Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме будет присутствовать его автограф», — говорится в заявлении киевлян.
Динамо сотрудничает с New Balance c июля 2018 года. В нынешнем сезоне форма киевлян была шаблонной.
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26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.
Динамо заняло второе место в чемпионате Украины 2018/19 года. За 3 тура до финиша киевляне уступают Шахтеру 11 очков.
Следующий матч Динамо проведет 22 мая на выезде против Шахтера в Харькове.