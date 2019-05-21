Льоренте покинет Тоттенхэм

Новости спорта: Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте приобретёт статус свободного агента по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Daily Mail, испанский футболист покинет стан «шпор», поскольку клуб не стал активировать прописанную в его контракте опцию продления на один год, которую можно было задействовать до 18 мая.

В услугах опытного форварда заинтересованы сразу несколько европейских клуба, среди которых «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель».

Ранее Льоренте выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Ювентус», «Севилью» и «Суонси Сити». В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи. В Лиге чемпионов испанец забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 8 встречах.