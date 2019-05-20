Хави закончил карьеру футболиста

39-летний каталонский хавбек сыграл за катарский «Аль-Садд»во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом» (0:2).
Ранее стало известно, что Хави после окончания карьеры игрока возглавит клуб из Катара.
Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне» (767 матчей). С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.
С «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
نادي #بيرسبوليس الإيراني يكرم الأسطورة #تشافي هيرنانديز قائد الزعيم في مباراته الأخيرة كلاعب ضمن مباراة الفريقين بالجولة السادسة من #دوري_أبطال_آسيا#بيرسبوليس_السد@theAFCCL_ar @qatarairwaysar @PersepolisFC pic.twitter.com/OZzeizMNih
— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 20 мая 2019 г.
В составе сборной Испании Хави в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.