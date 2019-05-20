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Хави закончил карьеру футболиста

Хави закончил карьеру футболиста
22:03 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Трибуна

Новости спорта: Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави провел последний матч в карьере.

39-летний каталонский хавбек сыграл за катарский «Аль-Садд»во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом» (0:2).

Ранее стало известно, что Хави после окончания карьеры игрока возглавит клуб из Катара.

Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне» (767 матчей). С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.

С «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Хави в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.

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Сборная Испании, ФК Барселона, Хави, Новости спорта.
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