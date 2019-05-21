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Аякс нашел замену Де Лигту

Аякс нашел замену Де Лигту
08:14 Вт, 21 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: ФК Аякс

Новости спорта: Лисандро Мартинес станет четвертым новичком амстердамцев этим летом.

Аякс договорился о трансфере 21-летнего аргентинского защитника Дефенсы-и-Хустисии Лисандро Мартинеса, сообщил официальный сайт амстердамского клуба.

Контракт Мартинеса вступит в силу 1 июля этого года и будет действовать до 30 июня 2023. Также в соглашении прописана возможность продления на еще один сезон.

Левша Мартинес может сыграть в центре или на левом фланге обороны. В Аяксе он может стать заменой капитану Маттейсу Де Лигту, который летом, скорее всего, покинет клуб. Активнее всего Маттейса связывают с Барселоной.

Лисандро провел один матч за сборную Аргентины. В марте он дебютировал в товарищеской игре с Венесуэлой.

Мартинес станет третьим аргентинцем в нынешнем Аяксе после Николаса Тальяфико и Лисандро Магаллана. Ранее амстердамцы уже договорились о трансфере полузащитника Развана Марина (Стандард Льеж), защитника Кика Пьери (Херенвен) и вратаря Кьелла Шерпена (Эммен).

Аякс в нынешнем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл Тоттенхэму по правилу выездного гола (1:0, 2:3).

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Лисандро Мартинес.
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