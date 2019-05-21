Ювентус нашел замену Аллегри

Новости спорта: Симоне Индзаги согласился возглавить туринский Ювентус в следующем сезоне.

Главный тренер римского Лиацио Симоне Индзаги согласился возглавить туринский Ювентус в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

"На прошлой неделе спортивный директор туринцев Фабио Паратичи провел встречу с 43-летним специалистом, и тот согласился возглавить туринский Ювентус", - сообщил журналист.

Симоне Индзаги известен по выступлениям за римский Лацио. С 2016 года Индзаги возглавил римский клуб. Его контракт с Лацио заканчивается в 2020 году.

В текущем сезоне римский клуб выиграл Кубок Италии, а в Серии А за тур до окончания сезона занимает 8-е место.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус безуспешно провел переговоры с Юргеном Клоппом.