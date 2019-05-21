МЮ не оставляет попыток продлить контракт с Матой

Новости спорта: У испанца на руках предложения из трех стран.

Манчестер Юнайтед не оставляет надежд на продление контракта с полузащитником Хуаном Матой, сообщает ESPN.

Действующий контракт испанца истекает грядущим летом, а сам игрок имеет ряд предложений из Англии, Италии и Испании.

Сага с продлением контракта Маты длится в течение всего сезона, но стороны до сих не пришли к соглашению.

Мата понимает, что в следующем сезоне может столкнуться с еще большей конкуренцией на фоне слухов о возможном трансфере вингера Суонси Дэниела Джеймса.

В нынешнем сезоне Хуан принял участие в 32 матчах манкунианцев во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее Юнайтед не смогли договориться о новом контракте с полузащитником Андером Эррерой, который покинул клуб и, вероятно, летом перейдет в ПСЖ.