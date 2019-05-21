Сборная ветеранов Украины победила на международном турнире

Новости спорта: Массовый ветеранской футбол в Испании объединяет сотни тысяч людей.

Сборная ветеранов Украины под руководством Анатолия Демьяненко одержала победу на футбольном фестивале "Турнир солидарности FEAFV- 2019" в Мадриде.

Украинцы сыграли вничью с ветеранами "Вальядолида" (0:0), затем обыграли "Лас-Пальмас" (1:0) и "Алькорон" (3:0).

В полуфинале победили "Райо Вальекано" (3:0), а в финале одолели "Атлетико" (3:1).

Лучшим бомбардиром турнира стал Сергей Назаренко – 4 гола. Алексей Белик забил 3 мяча, Руслан Ротань – 2 гола. Еще один мяч на счету Эдуарда Цихмейструка.

Состав сборной ветеранов Украины: вратарь – Виталий Рева, полевые игроки – Мирон Маркевич, Олег Собуцкий, Владимир Езерский, Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Богдан Шершун, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Евгений Левченко, Николай Ищенко, Алексей Белик, Юрий Максимов, Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань.