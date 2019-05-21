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Сборная ветеранов Украины победила на международном турнире

Сборная ветеранов Украины победила на международном турнире
10:14 Вт, 21 Май 2019 Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Массовый ветеранской футбол в Испании объединяет сотни тысяч людей.

Сборная ветеранов Украины под руководством Анатолия Демьяненко одержала победу на футбольном фестивале "Турнир солидарности FEAFV- 2019" в Мадриде.

Украинцы сыграли вничью с ветеранами "Вальядолида" (0:0), затем обыграли "Лас-Пальмас" (1:0) и "Алькорон" (3:0).

В полуфинале победили "Райо Вальекано" (3:0), а в финале одолели "Атлетико" (3:1).

Лучшим бомбардиром турнира стал Сергей Назаренко – 4 гола. Алексей Белик забил 3 мяча, Руслан Ротань – 2 гола. Еще один мяч на счету Эдуарда Цихмейструка.

Состав сборной ветеранов Украины: вратарь – Виталий Рева, полевые игроки – Мирон Маркевич, Олег Собуцкий, Владимир Езерский, Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Богдан Шершун, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Евгений Левченко, Николай Ищенко, Алексей Белик, Юрий Максимов, Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань.

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Все по теме:

Вячеслав Шевчук, Виталий Рева, Евгений Левченко, Футбол, Юрий Максимов, Владислав Ващук, Николай Ищенко, Руслан Ротань, Новости футбола, Алексей Белик, Олег Шелаев, Владимир Езерский, Сергей Нагорняк, Богдан Шершун, Сергей Назаренко, Эдуард Цихмейструк, Сборная ветеранов Украины, Олег Собуцкий.
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