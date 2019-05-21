"Хотел уйти в Реал": экс-наставник ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе

Новости спорта: Унаи Эмери, ранее возглавлявший "Пари Сен-Жермен", отметил, что нападающий парижской команды Килиан Мбаппе хотел уйти в мадридский "Реал".

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ранее возглавлявший «Пари Сен-Жермен», отметил, что нападающий парижской команды Килиан Мбаппе хотел уйти в мадридский «Реал» в прошлом сезоне.

«В какой-то момент мы все надавили на него в „ПСЖ“. Я даже говорил с ним и его отцом, убеждал остаться. Мбаппе хотел уйти в „Реал“, а также имел шанс попасть в „Барселону“, он он хотел именно в Мадрид. Все вместе мы убедили его в перспективности „ПСЖ“ и заставили его остаться. Нам пришлось заплатить, но это было необходимо», — приводит слова Эмери Cadena Ser.

Мбаппе выступает в составе «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах за парижан во французской Лиге 1, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач. Кроме того, Мбаппе является чемпионом мира в составе сборной Франции.