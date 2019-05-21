Компани прокомментировал свой уход из Ман Сити

Новости спорта: Венсан Компани рассказал о моменте, который подтолкнул его к уходу из клуба.

Капитан Манчестер Сити Венсан Компани заявил о своем уходе из клуба после потрясающего сезона и спустя 11 лет игры за "горожан".

По словам футболиста, он понял, что пора покинуть клуб после победного гола в ворота Лестера водном из последних туров АПЛ.

"В тот момент, когда я забил чудесный гол Лестеру, я понял, что покину Манчестер Сити. Я бы уже не смог сделать что-то лучшее для этой команды.

Я сделал все, что было в моих силах, я отдал всего себя и на этом все", - цитирует Компани Sky Sports.

Напомним, Компани вернется в Андерлехт в качестве играющего тренера. Ранее главный тренер Сити Пеп Гвардиола высказал уверенность в том, что Компани вернется к "горожанам".