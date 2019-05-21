Букмекеры назвали стадион, который примет финал Лиги чемпионов 2020/21

Новости спорта: Санкт-Петербург - фаворит в борьбе за право принять финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

По оценке аналитиков, Санкт-Петербург — фаворит в борьбе за право принять финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Единственный конкурент - «Альянц-Арена» в Мюнхене, на которой выступает «Бавария».

Сделать ставку на то, что престижный трофей разыграют на домашнем стадионе «Зенита», можно за 1.45 (вероятность 64%). Поставить на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.55 (36%). Окончательное решение УЕФА вынесет 29 мая.

Санкт-Петербург принимал несколько игр Кубка конфедераций-2017, матчи ЧМ-2018, а в 2020 году станет одним из городов—участников чемпионата Европы.

Россия уже имеет успешный опыт проведения финала Лиги чемпионов. В сезоне-2007/08 «Манчестер Юнайтед» по пенальти одолел «Челси» на стадионе «Лужники» в Москве.