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Обамеянг назвал свою главную цель в Арсенале

Обамеянг назвал свою главную цель в Арсенале
12:14 Вт, 21 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Пьер-Эмерик Обамеянг хочет войти в историю лондонского клуба.

Габонский форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой лондонской команды. По его словам, ему нелегко далось решение о переходе в Арсенал.

"Мне было нелегко приехать в Арсенал и проявить себя как классного форварда. Но теперь я хочу стать легендой клуба.

Наши отношения с Ляказеттом? Я знал его стиль игры, мы разделяем общий взгляд на футбол. Мы шутим и смеемся, а на поле понимаем друг друга с полуслова. Все получается естественно", - приводит слова Обамеянга RMC Sport.

Напомним, в сезоне-2018/19 Обамеянг разделил звание лучшего форварда АПЛ с Мохамедом Салахом и Садио Мане. Все трое забили по 22 гола за сезон.

Ранее сообщалось, Ляказетт и Обамеянг продлят контракт с Арсеналом.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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