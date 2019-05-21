Обамеянг назвал свою главную цель в Арсенале

Новости спорта: Пьер-Эмерик Обамеянг хочет войти в историю лондонского клуба.

Габонский форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой лондонской команды. По его словам, ему нелегко далось решение о переходе в Арсенал.

"Мне было нелегко приехать в Арсенал и проявить себя как классного форварда. Но теперь я хочу стать легендой клуба.

Наши отношения с Ляказеттом? Я знал его стиль игры, мы разделяем общий взгляд на футбол. Мы шутим и смеемся, а на поле понимаем друг друга с полуслова. Все получается естественно", - приводит слова Обамеянга RMC Sport.

Напомним, в сезоне-2018/19 Обамеянг разделил звание лучшего форварда АПЛ с Мохамедом Салахом и Садио Мане. Все трое забили по 22 гола за сезон.

Ранее сообщалось, Ляказетт и Обамеянг продлят контракт с Арсеналом.