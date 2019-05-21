Пятов: Динамо постарается испортить нам праздник

Новости спорта: "Горняки" выйдут на матч чемпионата в статусе чемпиона Украины.

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился своими мыслями накануне домашнего поединка против «Динамо» в рамках 30 тура УПЛ.

«Над нами не довлеет результат, и это, скорее всего, скажется на игре. В последнем нашем противостоянии моментов практически не было. В этот же раз думаю, что будет более открытый футбол. В Золотой гонке все решено, но «Динамо» наверняка постарается испортить нам настроение. Это нормально, когда соперник ищет любой повод, чтобы обыграть конкурента. Это есть футбол, это есть спорт. В любом матче можно найти мотивацию.

После чемпионской игры с «Зарей» тренеры нам дали дополнительный день отдыха, хотя изначально была запланирована тренировка. Провел этот день с семьей, в спокойной обстановке. К слову, многие обратили внимание, что в том матче «Заря» больше владела мячом. Думаю, это связано с тем, что мы забили быстрый мяч и могли действовать на контратаках.

10 лет победе в Кубке UEFA? Конечно, это памятная для всех нас дата. В памяти иногда прокручиваю различные моменты из того матча, но честно признаюсь, что тот финал полностью никогда не пересматривал. Мне пока хватает воспоминаний».