Студенческая команда из Уэльса сыграет в Лиге Европы

Новости спорта: За "Кардифф Метрополитан" играют будущие психологи и тренеры.

По итогам чемпионата Уэльса в предварительном квалификационном раунде Лиги Европы сыграет студенческая команда. За "Кардифф Метрополитан" выступают студенты университета Кардиффа, специализирующиеся на спортивной психологии, тренерской деятельности, анализу производительности спортсменов и других аналогичных специальностях.

В финале плей-офф за последнюю путевку в еврокубки "Кардифф Метрополитан" обыграл "Бала Таун". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом – 1:1, сильнейшего выявили в серии пенальти.

Титул чемпиона Уэльса защитил "Нью-Сейнтс", который получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник Александр Зинченко собрал на одном фото все трофеи "Манчестер Сити" в этом сезоне. "Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас", - написал украинский футболист в соцсетях.

Напомним, что в чемпионате Украины по футболу досрочно определился чемпион – 12-й титул в истории выиграл донецкий "Шахтер".