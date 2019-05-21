Боруссия подписала одного из лидеров Хоффенхайма

Новости спорта: Боруссия осуществила переход Шульца из Хоффенхайма, который будет призван заменить Пулишича, ушедшего в Челси.

На своем официальном сайте дортмундская "Боруссия" объявила о подписании контракта с защитником "Хоффенхайма" Нико Шульцем. Договор будет подписан на 5 лет, таким образом, соглашение между клубом и футболистом перестанет действовать летом 2024 года.

26-летний немец обошелся "черно-желтым" приблизительно в 30 миллионов евро, как сообщает Kicker. В текущем сезоне футболист сыграл 37 матчей (2 гола, 9 ассистов).

В конце марта Шульц помог национальной сборной Германии вырвать победу в поединке с Нидерландами – Нико забил гол на 90-й минуте. Сам игрок уже прокомментировал свой переход в новый клуб:

"Боруссия" – это топ-коллектив, где играют в футбол, который отлично подходит под мой стиль. Поэтому, верю, что смогу помочь своей новой команде. Вместе мы сможем добиться прекрасных результатов".