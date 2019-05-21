Малиновский может продолжить карьеру в Италии

Новости спорта: Украинский полузащитник Руслан Малиновскй летом может перейти в Наполи.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский уже в следующем сезоне может перейти в Наполи, сообщает Calcio Napoli 24.

По информации издания Малиновским заинтересовался спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли. На нескольких матчах Генка присутствовали представители неаполитанского клуба и остались довольны игрой украинца. Сообщается, что руководство клуба контактировало с Малиновским, однако, чем закончилось общение сторон - неизвестно

В текущем сезоне Малиновский провел 51 матч, забив 16 голов и совершив столько же результативных передач.

Напомним, что Малиновский вместе с Генком стал чемпионом Бельгии. Кроме того, украинца признали лучшим в сезоне.