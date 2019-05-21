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Шахтер и Динамо U-21 разошлись миром

Шахтер и Динамо U-21 разошлись миром
15:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Киевским динамовцам U-21 до чемпионства осталось рукой подать.

Сегодня, 21 мая, состоялся поединок 30-го тура молодежного чемпионата Украины U-21, в котором донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо». Игра победителя не выявила и закончилась вничью со счетом 1:1.

Теперь киевляне набрали 73 очка и за два тура до конца турнира опережают на 5 очков «Александрию», которая потерпела поражение в Полтаве от местной «Ворсклы» со счетом 0:2.

Молодежный чемпионат Украины U-21

30-й тур.

«Шахтер» U-21 Донецк – «Динамо» U-21 Киев – 1:1

Голы: Мате, 7 (пен) – Кравченко, 53.

«Шахтер»: 1. Кудрик, 2. Холод, 3. Бондаренко, 4. Мате, 5. Топалов, 6. Якимец, 7. Сиприано, 8. Крыськив, 9. Кулаков, 10. Глагола, 11. Яловенко.

Запасные: 12. Вертей, 13. Рудавский, 14. Чаговец, 15. Меличенко, 16. Василевич, 17. Андрущенко, 18. Апанчук.

«Динамо»: 1. Рудько – 22. Скорко, 4. Забарный, 9. Алибеков, 5. Вивчаренко – 17. Билошевский, 7. Надольский, 18. Шулянский, 11. Кравченко, 8. Дуэлунн – 15. Русин.

Запасные: 12. Нещерет, 2. Биловар, 6. Бодня, 13. Петрусенко, 20. Шпырка, 23. Близниченко, 27. Исаенко.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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