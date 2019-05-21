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Хави: У Месси осталось еще три или четыре года

Хави: У Месси осталось еще три или четыре года
20:26 Вт, 21 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-одноклубник Хави дал прогноз на продолжение карьеры Месси.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси.

«Месси ещё не закончил. Мы всегда говорим об эпохе после Месси, но у Лео осталось ещё три или четыре года выступлений на высоком уровне. Он заботится о себе, он невероятно профессионален и силён. Если говорить и психологии, он зверь. Он номер один во всём», — приводит слова Хави Sport.es.

Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» он провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Хави, Примера.
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