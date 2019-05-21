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Хави завершил карьеру футболиста

Хави завершил карьеру футболиста
15:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Последнюю игру каталонец сыграл в азиатской Лиге чемпионов.

Экс-хавбек каталонской Барселоны и национальной команды Испании Хави отыграл свой последний матч в профессиональной футбольной карьере.

Легендарный полузащитник провел матч за катарский Аль-Садд в рамках азиатской Лиги чемпионов с иранским Пересполисом (0:2).

39-летний игрок львиную долю карьеры провел в стане каталонского клуба. За "блаугранас" Хави играл с 1998 года по 2015 включительно и за это время он провел 767 матчей, в которых забил 85 голов. Начиная с сезона 2015/16 хавбек выступал за Аль-Садд и успел выйти на поле в 90 поединках и отметиться 20 голами. За "красную фурию" Хави сыграл в 113 матчах и забил 13 голов.

С Барселоной Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в составе испанской национальной команды он в 2010 году завоевал кубок чемпиона мира, а в 2008-м и 2012-м выигрывал чемпионат Европы.

В составе Аль-Садда игрок стал чемпионом Катара сезона-2018/19, а также в 2017 году завоевал Кубки наследного принца Катара, эмира Катара и шейха Яссима.

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Сборная Испании, ФК Барселона, Футбол, Хави, Новости футбола.
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