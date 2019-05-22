Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Боруссия Д официально купила Шульца у Хоффенхайма

Боруссия Д официально купила Шульца у Хоффенхайма
00:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Соглашение с защитником подписано на 5 лет, до лета 2024 года.

Дортмундская «Боруссия» сообщила о подписании контракта с Нико Шульцем, экс-защитником «Хоффенхайма». Соглашение подписано на 5 лет, до лета 2024 года.

26-летний немецкий защитник обошелся черно-желтым примерно в 30 миллионов евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 37 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. В конце марта Шульц помог сборной Германии вырвать победу в поединке с Нидерландами – Нико забил гол на 90-й минуте.

Сам игрок о своем переход в новый клуб сказал: «Боруссия – это топ-коллектив, где играют в футбол, который отлично подходит под мой стиль. Поэтому верю, что смогу помочь своей новой команде. Вместе мы сможем добиться прекрасных результатов».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Новости спорта, Нико Шульц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 ЧМ-2019 по хоккею: Словакия обыграла Данию
05 Челси презентовал новичка Пулишича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь