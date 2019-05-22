Боруссия Д официально купила Шульца у Хоффенхайма

Новости спорта: Соглашение с защитником подписано на 5 лет, до лета 2024 года.

Дортмундская «Боруссия» сообщила о подписании контракта с Нико Шульцем, экс-защитником «Хоффенхайма». Соглашение подписано на 5 лет, до лета 2024 года.

26-летний немецкий защитник обошелся черно-желтым примерно в 30 миллионов евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 37 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. В конце марта Шульц помог сборной Германии вырвать победу в поединке с Нидерландами – Нико забил гол на 90-й минуте.

Сам игрок о своем переход в новый клуб сказал: «Боруссия – это топ-коллектив, где играют в футбол, который отлично подходит под мой стиль. Поэтому верю, что смогу помочь своей новой команде. Вместе мы сможем добиться прекрасных результатов».