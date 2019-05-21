Названо новое место работы Хацкевича

Новости спорта: Имена остальных кандидатов на пост наставника Рубина неизвестно.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич может возглавить казанский Рубин, утверждает российский Спорт-Экспресс.

Отмечается, что белорусский специалист не единственный кандидат на эту должность, однако имена остальных пока неизвестны.

Контракт 45-летнего наставника с "бело-синими" истекает в начале июня.

На данный момент пост главного тренера занимает Курбан Бердыев. Туркменский наставник, скорее всего, уйдет из клуба, так как не хочет идти на понижение заработной платы, которая на данный момент составляет 3 миллиона евро.

Заметим, что за один тур до конца Рубин занимает 10-е место в чемпионате России, имея 36 очков в активе.

Также недавно президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал возможность приглашения в клуб нового главного тренера.