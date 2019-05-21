Официально: Мбаппе остается в ПСЖ

Новости спорта: Форвард “ПСЖ” Мбаппе будет играть за клуб и в следующем сезоне.

Нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжит играть в клубе и в следующем сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба клуба "Пари Сен-Жермен" в социальных сетях.

"Мбаппе связан контрактом с "ПСЖ" на ближайшие два года и будет играть за команду в следующем чемпионате. Благодаря совместным амбициям и за 50 лет с момента основания "ПСЖ" у нас есть шанс написать новую страницу истории вместе. Каждый лидер будет играть свою роль и будет работать на успех команды", - цитирует сообщение terrikon.

Действующий контракт с 20-летним нападающим рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что мадридский футбольный клуб "Реал" во главе с главным тренером Зинедином Зиданом готовит кадровую революцию в летнее трансферное окно. Среди приоритетных целей мадридского клуба назывались Эден Азар, Килиан Мбаппе и Поль Погба.