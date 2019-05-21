Челси презентовал новичка Пулишича

Новости спорта: Кристиан Пулишич подписал контракт с лондонцами до лета 2024 года.

Американский полузащитник Кристиан Пулишич перешел из дормундской Боруссии в Челси.

Во вторник, 21-го мая, хавбек был представлен в качестве игрока лондонской команды. Клуб опубликовал фотографию Кристиана, который стоит на стадионе Стэмфорд Бридж.

Отметим, что Пулишич был приобретен Челси еще прошлой зимой за 64 млн евро. Однако боссы лондонского клуба дали Кристиану доиграть сезон в Боруссии на правах аренды. Контракт Пулишича с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне американец принял участие в 30 матчах Бундеслиги, забив 7 голов и отдав 6 результативных передач.

Ранее Пулишич поделился впечатлениями от будущего перехода в состав лондонского клуба.