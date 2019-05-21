Олимпик в меньшинстве удержал счет с Арсенал-Киевом

Новости спорта: Даже в численном меньшинстве дончане смогли удержать комфортный для себя счет.

Футболисты столичного клуба "Арсенал-Киев" сыграли вничью 1:1 с донецким "Олимпиком" в матче 30-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского мяча забили полузащитник ФК "Арсенал-Киев" Вячеслав Танковский (31-я минута) и сенегальский форвард "Олимпика" Матар Дийе (25).

"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве: после перерыва Геннадий Пасич за две минуты получил две желтые карточки и на 54-й минуте встречи увидел перед собой "красный свет".

В стартовых противостояниях тура одесский "Черноморец" обыграл львовские "Карпаты" (3:1), а черниговская "Десна" на своем поле уступила полтавской "Ворскле" (0:1).

В Одессе отличились Арни Вильхамссон (9-я минута), Василий Павлов (75), Дмитрий Рыжук (83) - в составе "Черноморца"; Сергей Мякушко (74, с пенальти) - у "Карпат".

Выездную победу над "Десной" в Чернигове "Ворскле" принес гол серба Тодора Петровича (31).

Остальные поединки тура пройдут в среду, 22 мая. "Мариуполь" сыграет с "Александрией", "Львов" встретится с луганской "Зарей", а донецкий "Шахтер" сойдется с киевским "Динамо".

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 76 очков (после 29-ти туров), "Динамо" - 65 (29), "Александрия" - 48 (29), "Мариуполь" - 39 (29), "Заря" - 39 (29), "Львов" - 33 (2);

вторая шестерка - "Ворскла" - 41 (30), "Десна" - 38 (30), "Олимпик" - 32 (30), "Карпаты" - 29 (30), "Арсенал-Киев" - 26 (30), "Черноморец" - 25 (30).

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Как сообщалось, "Шахтер" в 29-м туре досрочно завоевал "золото" национального первенства. "Динамо" в третий раз подряд стало серебряным призером чемпионата Украины.