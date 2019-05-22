Чех получит должность в Челси после финала Лиги Европы

Новости спорта: Легендарный вратарь вернется в стан Челси и займет пост спортивного директора клуба.

Петр Чех вернется в Челси этим летом и станет новым спортивным директором клуба, сообщает Sky Sports. Пока неясно какие точно обязанности он будет выполнять.

Челси остался без спортивного директора с ноября 2017 года после ухода Майкла Эменало. Ранее сообщалось, что Чех может стать тренером или послом в структуре клуба.

Интересно, что главным тренером Челси может стать Фрэнк Лампард, который в течение долгого времени выступал за Синих вместе с Чехом. Также руководство лондонцев намерено предложить должность в клубе Джону Терри.

37-летний голкипер выступал за Челси в течение 11 лет, проведя за клуб 333 матча в своей карьере. С 2015 года Чех выступает за Арсенал. Также он играл за Хмел, Спарту и Ренн.

В текущем сезоне Чех сыграл в 21 матче за Арсенал во всех турнирах. На его счету 9 матчей без пропущенных мячей, а всего в ворота кипера влетело 22 гола. Чешский вратарь еще зимой сообщил о том, что завершит карьеру футболиста.

Напомним, что Чех вместе с Арсеналом сыграет против Челси в финале Лиги Европы. Матч состоится 29 мая в Баку.