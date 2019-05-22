Президент Нанта рассказал, кто виновен в смерти Салы

Новости спорта: Перед вылетом футболист сделал заявление.

Президент французского Нанта Вальдемар Кита рассказал, что считает именно Кардифф отыетcтвенными за смерть аргентинского нападающего Эмилиано Салы.

"Возвращаясь в команду Сала заявил и мне и партнерам что рад своему переезду в Англию. Не мы его заставили покинуть команду, как думают множество людей.

Ответственность за смерть Салы лежит только на плечах Кардиффа и точка", - сказал Кита.

Напомним, Эмилиано Сала перешел в английский Кардифф из Нанта в январе 2019 года за рекордную сумму для клуба. Однако, после вылета в столицу Уэльса самолет с футболистом пропал в районе Нормандских островов. Сала был объявлен мертвым 7-го февраля после опознания тела.

Ранее сообщалось, что отец Салы умер от сердечного приступа, а лучший друг Эмилиано погиб в автокатастрофе.