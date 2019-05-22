Генк повесил ценник на Малиновского

Новости спорта: Руководство Генка назвало минимальную сумму, которую придется заплатить за Руслана Малиновского.

Бельгийский Генк оценивает полузащитника сборной Украины минимум в 10 млн евро. Об этом сообщил представитель игрока Сергей Сергей Серебренников.

"Цена на Малиновского? Генк хочет выручить за футболиста минимум 10 миллионов евро. Русланом активно интересуются европейские клубы, однако пока рано озвучивать их.

Могу сказать лишь об интересе со стороны английских и итальянских команд", - заявил Серебренников сайту CalcioNapoli24Live.

В минувшем сезоне Малиновский в 51-м матче за Генк забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи заинтересовано в приобретение Малиновского.