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Сборная Аргентины объявила состав на Кубок Америки

Сборная Аргентины объявила состав на Кубок Америки
09:52 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Аргентинская команда проиграла два предыдущих финала турнира.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал состав команды на Кубок Америки-2019. Многие считают, что этот турнир – последний шанс Лионеля Месси завоевать трофей с национальной командой. В последних двух розыгрышах Кубка Америки Аргентина дважды доходила до финала и дважды уступала Чили в серии пенальти.

В заявку сборной Аргентины вошли 23 футболиста:

Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Агустин Маркесин ("Америка");

Защитники: Ренцо Саравия ("Расинг Авельянеда"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья ("Фиорентина"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Рамиро Фунес Мори ("Вильярреал"), Хуан Фойт ("Тоттенхэм");

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – "ПСЖ"), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Эксекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Гидо Родригес ("Америка"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Федерико Сарачо ("Расинг Авельянеда");

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Матиас Суарес ("Ривер Плейт").

Ранее мы писали, что ненужный Хацкевичу футболист может поехать на самый престижный турнир Южной Америки. Дерлис Гонсалес будет готовиться к Кубку Америки.

Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

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Футбол, Новости футбола, Копа Америка, Лионель Скалони, Сборная Аргентины по футболу.
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