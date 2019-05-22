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Среда, 22.05.2019
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У жены Касильяса обнаружили рак

У жены Касильяса обнаружили рак
10:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В семье легендарного кипера случилось еще одно страшное событие.

Жена голкипера Порту Икера Касильяса Сара Карбонеро заявила о том, что у нее диагностировали рак яичников. Об этом супруга легендарного вратаря сообщила на своей странице в Instagram.

«Не успели мы прийти в себя от одного шока, как жизнь снова преподнесла нам сюрприз. В этот раз по поводу меня. Несколько дней назад врачи диагностировали у меня злокачественную опухоль яичника.

Мне уже сделали операцию. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии, но впереди у меня будет несколько месяц борьбы и я буду продолжать лечиться. Спокойна и знаю, что со мной все будет хорошо. Чувствую поддержку родных, друзей и медицинского персонала», — написала Сара Карбонеро.

Икер Касильяс и Сара Карбонеро находятся в отношениях с 2009 года, а три года назад пара расписалась. Они воспитывают двоих сыновей – Мартина и Лукаса.

Напомним, в начале мая Касильясу стало плохо во время тренировки Порту, испанцу диагностировали инфаркт миокарда. Легендарного вратаря доставили в одну из клиник Порту, где провели обследование. Позже клубные врачи заявили, что жизни Касильяса ничего не угрожает, а на восстановление уйдет 2-3 месяца.

Руководство Порту планирует предложить Касильясу занять должность в структуре клуба после того, как Икер объявит об уходе из футбола.

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Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола, Сара Карбонеро.
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