"Вратарь с большим будущим": тренер Леганеса похвалил Лунина

Новости спорта: Специалист видит в украинце вратаря топ уровня.

Тренер испанского Леганеса по вратарям Хосеба Итуарте очень высоко отозвался о голкипере сборной Украины Андрее Лунине.

"Лунин - действительно классный вратарь. Если он учтет все свои ошибки, то сможет представлять сильнейшую команду Премьеры.

Это вратарь с большим будущим. Последнее слово за мадридским Реалом, но сам Лунин счастлив в Леганесе и хочет остаться здесь на следующий сезон", - цитирует Итуарте Marca.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в Реал из луганской Зари летом 2018 года за 8,5 млн евро. Минувший сезон украинец провел в аренде в Леганесе, сыграв за основную команду всего 7 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты Реала проголосовали за то, чтобы Лунин стал вторым голкипером команды.